Flávio Dino oferece mingau de milho para quem se vacinar

Para anunciar mutirão de imunização no Maranhão, o governador do estado, Flávio Dino (PCdoB), ofereceu recompensa a quem se imunizar contra a covid-19: mingau de milho. Em suas redes sociais, Dino informou que o público da nova fase da campanha é de pessoas com 29 anos ou mais.

“Novo arraial da vacinação. No Pátio Norte é só chegar e vacinar. Ainda ouve as músicas das nossas festas juninas e ganha mingau de milho”, escreveu Dino. A campanha terá mais de 41 horas consecutivas de duração e se inicia às 19h desta sexta-feira (11) até às 12h de domingo (13).

O governador ainda informou que o município de Alcântara iniciará a imunização nesta sexta pessoas com 18 anos ou mais. “Teremos Arraial da Vacinação também em Timon, neste sábado. E mantemos as equipes estaduais de vacinação ajudando 190 municípios, em todas as regiões”, anunciou Dino.

