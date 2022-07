Farmácias registram 1ª queda nos casos de Covid em 7 semanas

Entre os dias 4 e 10 de julho, foram cerca de 53 mil casos, um degrau significativo abaixo do patamar de 70,5 mil da semana anterior

Joana Cunha

A escalada de testes de Covid com resultado positivo nas farmácias começa a dar trégua. Depois de sete semanas de altas consecutivas, o monitoramento da Abrafarma (associação que reúne as maiores redes de drogarias do país), pela primeira vez, mostrou uma queda no número de exames com diagnóstico positivo.

De acordo com os dados da Abrafarma, a participação dos positivos no total de atendimentos caiu de 35% para 32,6% no período.

Desde 2020, o levantamento das farmácias costuma antecipar tendências no cenário dos números da doença. Os dados são remetidos pelo varejo farmacêutico ao Ministério da Saúde.

Apesar da sinalização mais otimista, a Abrafarma relembra que, em meados de maio também foi registrada uma queda, porém, ela foi imediatamente revertida em seis semanas seguidas de aumento nos diagnósticos positivos.

A média diária de registros de Covid nos estabelecimentos em julho ainda gira em torno de 7.500, patamar que é quase 50% superior à média de junho.