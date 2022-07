Pós-graduação online oferece oportunidades para alunos de todo o Brasil

Cursos online com aulas ao vivo permitem que profissionais de todo o país tenham mais oportunidades na hora de escolher uma instituição de ensino.

Dois anos atrás o mundo inteiro foi forçado a mudar suas rotinas, a criar novas formas de se relacionar, ir ao médico, trabalhar e estudar. Vagas de emprego passaram a ser remotas, consultas começaram a ser feitas com médicos em qualquer lugar e as pessoas passaram a estudar em universidades de todo o Brasil. E mesmo com o retorno das atividades presenciais muitas das mudanças ficaram e o online foi incorporado de forma permanente.

Na vanguarda das mudanças, estava o setor de educação que criou soluções em tempo recorde para fazer a transição do presencial para o online e preservar a experiência que os alunos tinham em sala de aula. Como fez a PUC Minas, que passou a ofertar seus cursos presenciais de pós-graduação no novo modelo online com aulas ao vivo, no qual existe interação em tempo real entre alunos e professores, tudo em um ambiente virtual. O modelo se difere da tradicional Educação à Distância (EaD), cujas aulas são gravadas, ao manter elementos do presencial como a sincronicidade e horário marcado. Porém, segue com o benefício de permitir a possibilidade de frequentar universidades de todo o Brasil, mas sem as complicações de um deslocamento ou alterações na rotina. Assim, os cursos online com aulas ao vivo se somam às outras modalidades, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior no país.

O formato se mostrou ideal para Bernardo Fonseca, 30, bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. Morador de Nova Friburgo (RJ), Bernardo acabou de concluir a pós-graduação online com aulas ao vivo em Produção em Jornalismo Digital no Instituto de Educação Continuada da PUC Minas (IEC PUC Minas). O jornalista, que vinha planejando continuar sua formação, viu no momento da pandemia uma oportunidade para fazer um curso de pós-graduação. Ele conta um pouco de sua experiência: “comecei a ler sobre os formatos de pós-graduação online e entendi que seria a opção mais adequada, já que eu teria a oportunidade de estudar em casa, organizando minha rotina de estudos e sem perder tempo com trânsito, por exemplo, além de ser mais econômico. Moro em Nova Friburgo, no interior do estado do Rio, e se eu tivesse que cursar uma pós presencialmente na capital, precisaria gastar com deslocamento, hospedagem etc.”

Dados do IEC mostram que Bernardo não está sozinho em sua decisão. O número de alunos vindos de outros estados segue em constante crescimento. São mais de 350 ofertas de cursos online com aulas ao vivo e alunos de fora de Minas Gerais representam uma porcentagem de mais de 43% do total de profissionais matriculados na modalidade. E para a campanha do segundo semestre desse ano, a expectativa é de que o número seja ainda maior.

Bernardo reforça, por fim, que ter acesso a um curso online com aulas ao vivo e grade curricular única fez toda a diferença em sua escolha: “após muita pesquisa, escolhi a PUC Minas por ser uma das melhores universidades privadas do país, e porque era a única que oferecia a pós em Produção em Jornalismo Digital num formato online, mas ao vivo, sem aulas pré-gravadas como em boa parte das instituições. Foi o combo perfeito!” E conta ainda que o formato síncrono fez toda a diferença, permitindo que as aulas fossem mais dinâmicas, que tivessem mais diálogos e trocas de ideias com os professores e entre os alunos.

Inscrições Abertas

A PUC Minas está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação lato sensu online com aulas ao vivo para o segundo semestre de 2022. A Universidade conta ainda com especializações nas modalidades presencial e EaD com videoaulas. Para se inscrever nas mais de 450 ofertas, acesse o www.pucminas.br/pos. As inscrições são gratuitas.