Equipe da CBMDF ajuda a resgatar mais dois corpos no desastre de Petrópolis

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi designada na sexta-feira (25) para a área Bravo 7, na chácara Flora, em apoio as vítimas dos deslizamentos e enchentes causados pelas fortes chuvas em Petrópolis.

Neste sábado (26), os cães empregados na busca foram o Sheik e Apolo. Após a passagem dos cães, a guarnição ficou responsável por supervisionar os trabalhos das escavadeiras que cavavam no local. Atuaram no local as equipes do CBMRS, CBMSE e da Bombeiros da Argentina.

Foram encontrados e resgatados dois corpos de vítimas onde os cães Sheik e Nikki haviam indicado com latidos. Em um dos casos se tratava de uma senhora idosa que morava na residência, sua neta fez o reconhecimento do corpo.