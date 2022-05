Em quatro meses, entrada de estrangeiros é 60% maior que em todo 2021

O acréscimo maior são dos trechos envolvendo a Europa. Em abril deste ano foram 921 voos, ante 219 em abril do ano passado

A entrada de estrangeiros com visto de turista no Brasil de janeiro a abril deste ano foi de 962 mil pessoas, número 60% maior do que as 596,7 mil entradas registradas em todo o ano de 2021.

O dado consta no Sistema de Tráfego Internacional (STI), da Polícia Federal, e foi divulgada nesta segunda-feira (30) pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). As informações são da Agência Brasil.

A diferença chega a 685% na comparação dos primeiros quatro meses deste ano com o mesmo período de 2021, quando 122,6 mil estrangeiros entraram no país, em meio a restrições ao turismo ainda em vigor no Brasil e no mundo devido à pandemia da covid-19.

Os dados corroboram outros divulgados pela Embratur neste mês, que demonstram uma retomada acelerada do setor turístico brasileiro. A Malha Aérea Internacional, por exemplo, registrou 2.983 voos em abril, alta de 191,21% em comparação com o mesmo mês de 2021.

O acréscimo maior são dos trechos envolvendo a Europa. Em abril deste ano foram 921 voos, ante 219 em abril do ano passado. O número de assentos, nesse caso, saltou de 71.704 para 280.410.

Apesar do reaquecimento, a malha aérea brasileira ainda opera com cerca de 51% de sua capacidade habitual registrada antes da pandemia, em 2019.

Estudo produzido pela consultoria britânica Global Data e divulgado na semana passada pela Embratur indica que as viagens internacionais no Brasil e na América Latina devem voltar aos níveis pré-pandemia até 2024.