Em meio a greve, governo Lula faz propaganda sobre investimentos no metrô de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

No dia em que o sistema de transporte sobre trilhos de São Paulo entrou em greve contra as privatizações prometidas pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governo federal usou as redes sociais para fazer propaganda de investimentos que serão realizados para melhorar o transporte público paulista.

Segundo a nota publicada no Instagram, dois projetos de financiamento foram aprovados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), no valor total de R$ 10 bilhões, o que já estava previsto no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Desses, R$ 3,6 bilhões são destinados à aquisição de 44 composições para serem utilizados na extensão da linha 2-verde do metrô, entre a Vila Prudente e a Penha, com mais 8,4 km de vias e oito novas estações, cruzando a zona leste da capital paulista.

Já os R$ 6,4 bilhões restantes são para a implantação do Trem Intercidades, um projeto ferroviário de passageiros que pretende ligar a capital paulista a Campinas. No dia 29 de setembro, o governo de São Paulo adiou de novembro deste ano para fevereiro de 2024 o leilão de concessão da construção do Eixo Norte da via.

O contrato com o Governo de São Paulo deve ser assinado em breve pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo o BNDES.

Após o governador declarar na manhã desta terça (3) que a greve do Metrô, da CPTM e da Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo) tem motivação política e de que é ilegal, o Sindicato dos Metroviários rebateu, afirmando que a paralisação é trabalhista e em defesa do transporte público.