Marco Feliciano chama Soraya Thronicke de homofóbica: “Onde a senhora fez a bichectomia?”

Após ser questionado pela deputada diante de suas sobrancelhas, ele questionou sobre suas intervenções cirúrgicas para melhora da aparência do rosto

“O que aconteceu foi que fora do microfone eu estava dizendo que ela foi eleita na sombra de Bolsonaro e para me responder ela perguntou sobre minha sobrancelha, não sei se foi agressão ou elogio, vou te dar o número da pessoa que faz a minha sobrancelha sem problemas”, disse.

Feliciano ainda completa: “Ai o pessoal mandou para mim, onde a senhora fez a bichectomia, que desgraça é essa? Botox e preenchimento labial”, finalizou.