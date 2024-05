Dengue: maior alta de teste positivo em 2 anos

De acordo com uma análise do Instituto Todos Pela Saúde (ITpS), 34,5% do total de testes de dengue que foram realizados entre 5 e 11 de maio apresentaram resultados positivos no País. No recorte semanal, esse porcentual de positividade é o maior registrado nos últimos dois anos.

No mesmo período de 2023, o pico de positividade foi de 26%, e em 2022, de 20,5%. Os dados foram obtidos a partir de aproximadamente 500 mil exames diagnósticos realizados entre maio de 2022 e maio de 2024 pelos laboratórios Fleury, Hilab, HLAGyn, Hospital Israelita Albert Einstein e Albert Sabin.

Este é o segundo aumento nos casos positivos de dengue em 2024. O primeiro ocorreu na primeira semana do ano, de 31 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024, e os índices permaneceram elevados durante todo o mês.

Essa tendência contrasta com a observada nos anos anteriores. Em 2023, o pico de positividade no primeiro semestre, atingindo 23%, foi registrado na semana epidemiológica 15 (9 a 15 de abril), enquanto em 2022 o maior porcentual, de 32%, foi registrado na semana epidemiológica 16 (entre os dias 17 e 23 de abril).

Na segunda-feira, o Brasil ultrapassou os 5 milhões de casos prováveis de dengue, totalizando 5.100.766 registros da doença.

Estadão Conteúdo.