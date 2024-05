Defesa Civil diz que água em Porto Alegre está turva, mas já é potável

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Defesa Civil de Porto Alegre diz que o abastecimento de água para consumo na cidade voltou.



A água continua turva, mas já é potável, diz o órgão. Segundo a Defesa Civil, a água da cidade voltou a passar por tratamento nesta terça-feira (7).



Prefeito de São Leopoldo diz que água limpa também voltou às torneiras. Ary Vanazzi (PT) afirmou que está recebendo relatos de moradores que o abastecimento está sendo normalizado em algumas regiões.



PRISÕES ESTÃO COM ÁGUA POTÁVEL



Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativos diz que todos os presos estão em segurança. Em Charqueadas, o nível da água do Rio Jacuí baixou e os 448 detidos que estavam na Penitenciária Estadual do Jacuí já puderam voltar ao local. Todos os estabelecimentos do complexo voltaram a receber luz.



Presídio Estadual de Arroio do Meio segue isolado. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, o bloqueio ocorre devido a quedas de árvores e a interdições de estradas. No presídio de Encantado, o acesso se dá somente por via aérea.



Em Rio Pardo, a unidade está sem energia elétrica. A Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro também segue ilhada, mas opera normalmente.