Criança morre em deslizamento em Angra dos Reis

Uma criança morreu, de 4 anos, após deslizamento causado por um temporal em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além dela, ao menos 9 pessoas morreram e outras 11 pessoas estão desaparecidas, de acordo com a Defesa Civil do estado (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Segundo o CBMERJ, o deslizamento ocorreu durante a madrugada deste sábado (02), por volta das 3h50, e atingiu quatro casas. Os desaparecidos seguem sendo procurados nos escombros.

Até o momento, de acordo com a Sedec, cinco pessoas foram resgatadas com vida. Por enquanto, esses números são baseados em relatos de familiares.

Nos últimos dois dias, a região teria sido atingida por um volume de 655 milímetros de chuva, valor nunca registrado no município. “No momento, todo o contigente da Defesa Civil, acompanhado de profissionais de diferentes áreas do governo municipal, encontra-se nas ruas, para prestas apoio à população”, esclarece uma nota da prefeitura.