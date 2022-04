Temporal no Rio deixa um morto; previsão para hoje é de chuva moderada

A cidade estava em estágio de alerta desde o fim da noite de sexta-feira, 1, por causa do temporal

Com as fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro, o Centro de Operações da prefeitura da cidade anunciou na madrugada deste sábado, 2, que a capital retornou ao estágio de mobilização, uma situação menos grave. A morte de um homem foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. No comunicado, o centro também informou que houve uma redução dos acumulados de chuva nas últimas horas.

Segundo informações do Alerta Rio, há previsão de chuva fraca nas próximas horas no entorno da cidade, principalmente na região costeira. A cidade estava em estágio de alerta desde o fim da noite de sexta-feira, 1, por causa do temporal. Cerca de 57 sirenes foram acionadas em 31 comunidades, segundo o Centro de Operações Rio.

Apesar do alerta, os órgãos orientam que a população pode seguir a rotina normalmente. No entanto, pede atenção aos moradores das regiões mais afetadas para ficarem atentos às atualizações dos canais de comunicação, além de se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS.

Conforme o Centro de Operações do Rio, entre 8h e 8h15, houve registro de chuva moderada em Sepetiba. Já a chuva fraca foi acompanhada na Barra, Centro, Recreio dos Bandeirantes e Avenida Brasil.

Em sua conta oficial do Twitter, o prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) compartilhou um vídeo apontando algumas regiões que ainda precisam de uma atenção redobrada. “Meu pedido para vocês é: fiquem atentos, se puderem evitar fazer deslocamento desnecessário, a gente agradece”, ressaltou.

Estadão conteúdo