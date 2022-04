Ciro Gomes se irrita com gritos por Lula e o chama de ladrão

Os apoiadores gritavam “olé, olá, Lula, Lula”, o que irritou o presidenciável e o fez pedir silêncio para o grupo, mas os gritos continuaram

Durante evento na última sexta-feira (1°), o presidenciável Ciro Gomes (PDT) se irritou com gritos de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez sinal indicando estar o chamando de “ladrão”.

Veja o vídeo:

Ciro participava do evento ao lado do parceiro de Lula, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que se despedia do cargo para também concorrer nas eleições que se aproximam. A cerimônia fazia parte da inauguração do monumento de Santo Antônio, em Barbalha.

Os apoiadores gritavam “olé, olá, Lula, Lula”, o que irritou o presidenciável e o fez pedir silêncio para o grupo, mas os gritos continuaram. “Podem me humilhar na minha terra, aceito ser insultado na minha terra, podem continuar, aceito a humilhação na minha terra”, disse.

“Eu não vim aqui hoje para ser humilhado, mas isso faz parte da vida pública”, continuou Ciro. Em outro momento, durante seu discurso, o pedetista também criticou os “ladrões de verde e amarelo ou de vermelho”.