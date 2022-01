Com o fim dos dilúvios na Bahia, famílias inteiras sofrem com a catástrofe

Ao todo, foram 165 municípios afetados pelas chuvas, com pouco mais de 92% destes em situação de emergência

Os dilúvios que atingiram diversos municípios no interior da Bahia, na virada do ano, deixaram famílias inteiras desabrigadas. Com o passar das fortes chuvas, o que ficou foi um rastro de destruição.

Ao todo, foram 165 municípios afetados pelas chuvas, com pouco mais de 92% destes em situação de emergência.

A cidade de Itabuna, 435 quilômetros de distância de Salvador, foi uma das mais afetadas pelas chuvas. Diversas casas foram totalmente derrubadas. Cenas comoventes, como a de um homem deitado no que restou de sua residência, são comuns nos primeiros dias do ano.

Além das casas destruídas, diversas ruas ficaram submersas, com as enchentes dos rios próximos aos municípios. Nas ruas, os moradores se concentram para tentar limpar e resgatar aquilo que restou.

Famílias inteiras se aglomeram em pequenos acampamentos por todo o município, montados com restos de madeira, concreto e tudo aquilo que não foi levado pelas águas. O viaduto Governador Paulo Souto serve como uma espécie de abrigo improvisado após os temporais.

Nesse cenário, pais temem pela saúde de seus filhos, que agora entram em contato com dejetos e o esgoto que também assola a cidade. Tudo isso, em meio a uma pandemia da covid-19 e a nova onda de gripe Influenza.

No rosto das diversas pessoas que tentam buscar o que lhe restou, o sofrimento de quem precisará se reconstruir. Ao todo, 25 pessoas morreram durante o período de temporais na Bahia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Donos de estabelecimentos se desesperam ao ver suas mercadorias destruídas. Grande parte dos moradores das regiões passam por dificuldades de alimentação.





































De acordo com as autoridades, 32,7 mil pessoas estão desabrigadas e 57,5 mil foram obrigadas a abandonar temporariamente seus lares.

Ajuda do DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal enviou equipes de socorro, resgate e salvamento na tarde do dia 27 de dezembro, em auxílio às populações atingidas pelas enchentes.

Foi enviada uma equipe composta por 20 militares, embarcados em dois caminhões e quatro caminhonetes 4×4, que, além do socorro, transportaram diversos alimentos e doações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o fim dos dilúvios e enchentes nos locais onde as equipes do DF atuaram, os oficiais no comando decidiram bater em retirada nessa segunda-feira (3).

Ajuda Federal

Na última semana do ano de 2021, o governo federal anunciou uma ajuda emergencial de R$ 200 milhões para a reconstrução das cidades atingidas e auxílio às famílias prejudicadas.

A sociedade civil, assim como parte das forças armadas, tem arrecadado donativos que, de certa forma, remediam as vítimas da catástrofe.

Com imagens da © Agence France-Presse