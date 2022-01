CBMDF finaliza trabalhos de ajuda às vítimas de dilúvios na Bahia

Com o fim dos dilúvios e enchentes nos locais onde as equipes do DF atuaram, os oficiais no comando decidiram bater em retirada

As equipes do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) em missão de auxílio as vítimas dos dilúvios que aconteceram na Bahia, finalizaram seus trabalhos nesta segunda-feira (3).

Com o fim dos dilúvios e enchentes nos locais onde as equipes do DF atuaram, os oficiais no comando decidiram bater em retirada.

Em destaque, os bombeiros que estiveram na região realizaram o salvamento de de um homem preso nas ferragens de um caminhão, além do salvamento aquático de um homem de 33 anos, que havia entrado no Rio de Contas, mas acabou sendo levado pela correnteza.

Parte da equipe atuou no descarregamento de mantimentos de três caminhões para um centro de distribuição na cidade Ipiaú e também auxiliaram na distribuição de cestas básicas no município.

Ajuda do DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal enviou equipes de socorro, resgate e salvamento na tarde do dia 27 de dezembro, em auxílio às populações atingidas pelas enchentes no Sul da Bahia.

Foi enviada uma equipe composta por 20 militares, embarcados em dois caminhões e quatro caminhonetes 4×4; levaram consigo, vários materiais e equipamentos para atuarem no socorro, se for necessário. Os militares enviados possuem especializações em salvamento e resgate, e vasta experiência no Brasil e exterior.