Doações do DF para a Bahia já somam 36 toneladas

A Campanha de Ajuda Humanitária aos atingidos pelas chuvas no sul da Bahia, promovida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com a Defesa Civil e das forças de segurança pública, já arrecadou cerca de 36 toneladas de alimentos e roupas e nove mil litros de água potável.

As doações de alimentos não perecíveis (cestas básicas), produtos de higiene pessoal e limpeza para a campanha só podem ser entregues até o próximo domingo (2), exclusivamente nas unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do DF.

O material arrecadado está passando por triagem no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros e, a partir de terça-feira (4), será escoltado pelas forças de segurança até a Bahia.

Cabe destacar, por fim, que não existe possibilidade de doações em dinheiro, por Pix, depósitos, transferências e outros. Só são permitidas doações de itens de primeira necessidade, que devem ser feitas nos quartéis e delegacias

As informações são da Agência Brasília