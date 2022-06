CNI envia propostas da indústria aos presidenciáveis e os espera para debate

No material, a entidade faz comparações do PIB per capita brasileiro com outros países de resultado superior na América Latina

Joana Cunha

São Paulo, SP

Ficou pronto o documento que a CNI (Confederação Nacional da Indústria) preparou para entregar aos pré-candidatos à Presidência com o diagnóstico e as propostas do setor para o país.

O material já foi enviado aos destinatários, e a entidade marcou para quarta (29) o evento para recebê-los em um debate com os empresários, em Brasília. Por ora, quem confirmou presença foram Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Na visão da CNI, apresentada no documento, o principal problema é que o Brasil cresce pouco e intercala curtos períodos de expansão com crises e tombos, desse modo, é praticamente impossível gerar renda sustentável e acabar com a pobreza.

No material, a entidade faz comparações do PIB per capita brasileiro com outros países de resultado superior na América Latina e na Ásia, além dos Estados Unidos.