Chuva alaga casas e interdita rodovias no sul de Minas Gerais

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais desde dezembro voltaram a causar estragos, especialmente no Sul do estado, inundando casas e interditando a rodovia que liga Minas ao Rio de Janeiro.

Alguns dos municípios mais afetados foram Pouso Alto e São Lourenço. O trecho da BR-354 que passa pelo município foi totalmente interditado na manhã desta quinta-feira (6) após a queda de uma barreira que cobriu a pista de terra. A situação foi normalizada por volta das 14h20.

Além disso, o rio Ribeirão, que corta o município, transbordou após as chuvas da madrugada e uma tromba-d’água -espécie de redemoinho que se forma diante de uma grande quantidade de chuva em partes superiores de cachoeiras ou rios- “estourou” na estrada que liga Pouso Alto e a vizinha Caxambu.

Casas nos arredores foram alagadas e alguns muros caíram, mas não houve vítimas, segundo informações da Defesa Civil da cidade ao UOL.

Segundo informações da Defesa Civil do estado divulgadas há quatro dias, desde o início da temporada chuvosa em Minas pelo menos 13.117 pessoas ficaram desabrigadas e seis morreram.