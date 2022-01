Índice que mede desempenho de operadoras de saúde caiu 1,2% em 2020

Indicador estava em trajetória de alta desde 2017

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta quinta-feira (6) o índice que mede o desempenho das operadoras de saúde. Segundo o documento, o chamado Índice de Desempenho das Operadoras (IDSS), teve queda de 1,2% no ano de 2020.

O indicador é calculado a partir de 33 parâmetros definidos pela ANS e terminou o ano de 2020 em 0,7989, em uma escala em que 0 é a nota mínima e 1, a máxima. O índice é uma média de todas as operadoras de saúde do país, e a nota de cada uma pode ser conferida no site da ANS.

O IDSS estava em uma trajetória de alta desde 2017 e chegou a 0,8011 em 2019. Com a queda registrada em 2020, o índice continuou acima do patamar de 2018, que foi de 0,7691.

A agência reguladora avalia que a redução do desempenho do setor em alguns indicadores, em 2020, se deve à necessidade de ajustes frente à pandemia, o que não implica, necessariamente, queda de qualidade dos serviços prestados por operadoras de planos de saúde e prestadores de serviço de saúde.

Para o cálculo do IDSS, a ANS utiliza dados extraídos dos seus sistemas de informações gerenciais, ou informações coletadas nos sistemas nacionais de informação em saúde, gerando uma nota para cada operadora. Das 920 operadoras avaliadas, 868 operadoras atenderam a todos os requisitos normativos para que suas notas pudessem ser divulgadas.

A ANS também informa que 261 operadoras de planos de saúde realizaram pesquisas de satisfação com seus usuários. Segundo a agência, 85% dos beneficiários dessas operadores responderam “Bom” e “Muito bom” para a pergunta: “Como você avalia seu plano de saúde?”. E cerca de 81% dos beneficiários recomendariam o plano de saúde para amigos ou familiares.

*Com informações da Agência Brasil