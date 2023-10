Caoa já testa elétrico Ioniq 5 no Brasil

Diferentemente do Ioniq anterior, híbrido que a Caoa vende no Brasil por R$ 149.990, o “5” é um dos modelos da Ioniq

O Ioniq 5 já está em testes no Brasil e será lançado em breve pela Caoa. Na segunda-feira, o leitor Glório Sorock flagrou uma unidade do SUV elétrico sul-coreano na frente da sedo grupo brasileiro, na zona sul da capital paulista

A área de comunicação da Caoa, que é importadora oficial da marca sul-coreana no Brasil, confirmou que algumas unidades do modelo estão no País em testes. Porém, não informou quando será o lançamento. Tampou revelou dados técnicos, versões e faixa de preço do novo modelo.

Diferentemente do Ioniq anterior, híbrido que a Caoa vende no Brasil por R$ 149.990, o “5” é um dos modelos da Ioniq, nova divisão de elétricos da Hyundai. O modelo revelado em 2021 estreou a plataforma E-GMP, exclusiva para elétricos e utilizada também pela Kia, que pertence ao Grupo Hyundai.

Com 4,63 metros de comprimento e 3 m de entre-eixos, o novo SUV tem amplo espaço interno. Para comparação, um Jeep Commander mede, respectivamente, 4,77 m e 2,79 m.

Em outros mercados, o Ioniq 5 tem opções de baterias de 58 e 72,6 kWh, tração dianteira e 4×4 e potências entre 170 e 306 cv. A aposta é que o modelo seja vendido no Brasil na versão mais simples.

Estadão Conteúdo