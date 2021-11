Campanha PRF contra o câncer infantil finaliza com a entrega dos brinquedos às crianças assistidas pela Abrace

As crianças receberam com carinho os PRFs e emocionaram a todos

Nesta sexta-feira (19), a PRF realizou a entrega dos brinquedos arrecadados na campanha “PRF contra o câncer infantil”. Devido aos cuidados em relação a pandemia, o encontro especial ocorreu na visita dos policiais às casas de algumas crianças, que já estavam em contato com a sociedade. Já as crianças que estão hospedadas temporariamente na abrace para o tratamento médico, e que para isso precisam de isolamento, receberam os brinquedos de seus familiares.

A PRF foi recebida na ABRACE pela presidente e mãe fundadora, a Sra. Maria Ângela Marini Vieira Ferreira, que contou a história de luta e motivação para fundar a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias – ABRACE.

Em 1985, a filha da Sra. Maria Ângela foi diagnosticada com leucemia aos 5 anos de idade. Naquela época, o tratamento era com quimioterapia, radioterapia e pulsão na lombar, sendo todas essas terapias realizadas junto com os adultos, também diagnosticados com câncer, na mesma ala médica do Hospital.

“Minha filha ficou tão debilitada que no dia que conseguia comer um biscoito de água e sal era um dia de comemoração.” Relata a atual Presidente da ABRACE.

Maria Ângela, vivendo esses momentos difíceis, enxergou a dor de outros pais que também passavam pela mesma situação e que não tinham condições financeiras para dar um melhor suporte ao filho. Então, junto com esses pais, surge a ABRACE, uma associação de pais e voluntários, que, há mais de 35 anos, apoiam diversas famílias de crianças com diagnóstico de câncer e outras hemopatias .

Hoje a ABRACE distribui mensalmente cestas básicas, hospeda temporariamente famílias em tratamento, realiza palestras e oficinas de arte, mantém vários projetos e conta com o Hospital da Criança de Brasília para o atendimento pediátrico em 23 especialidades.

A entrega dos brinquedos

Na sede da ABRACE os policiais conheceram a pequena Dina, 9 anos, diagnosticada com púrpura, que veio da Bahia com a mãe para o tratamento e controle da doença. Ela encontrou os PRFs com um brilho no olhar e toda orgulhosa de também estar uniformizada de policial! Dina quer ser policial quando crescer e todos deram palavras de incentivo para que ela um dia consiga realizar seu sonho!

O pequeno Kauan de 4 anos e sua irmã Flávia, 10 anos, diagnosticados com anemia falciforme desde bebês, aguardavam ansiosamente os policiais. Flávia colocou seu lindo vestido, uma tiara na cabeça e se maquiou para o momento. Kauan pediu para não ir à escola nesse dia para que pudesse entrar na viatura e brincar com os policiais! As crianças fizeram uma festa na chegada da PRF. Elas adoraram o boneco do Hulk e as maquiagens que ganharam de presente, entraram na viatura e tiraram várias fotos. Já seus pais ficaram satisfeitos com a cesta básica que receberam da ABRACE.

O pequeno Heitor Gael, 4 anos, recebeu a PRF com ares de desconfiança de quem tinha passado 20 dias internado no hospital e estava se recuperando da cirurgia feita em razão da anemia falciforme. Esse pequeno guerreiro já retirou o baço e luta com a família para ter uma qualidade melhor de vida. Foi com muita alegria que ele recebeu, mesmo timidamente, o boneco Hulk, presente da PRF.

Vitor, 8 anos, já esperava ansioso a PRF. Ele abriu rapidamente os brinquedos, informando que montará o quebra-cabeças em 1 minuto. Muito obediente pediu a autorização de sua mãe para conhecer por dentro a viatura. Junto com a equipe, ele operou o rádio e conheceu como funcionam os equipamentos da polícia.

Todas as famílias ficaram felizes com a campanha realizada e com esse dia especial proporcionado pela PRF em parceria com a ABRACEs. Porém a alegria maior foi a recebida pelos policiais que conseguiram captar como essas crianças, que por fora parecem tão frágeis, são guerreiros que enfrentam desde muito cedo os desafios e dificuldades da doença.

A PRF agradece a todos que participaram da campanha “PRF contra o câncer infantil” e que, assim, contribuíram para o sorriso de cada criança presenteada!