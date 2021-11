JBr News #299 – O PR vai mesmo para o PL? O martelo está batido?

Na quarta-feira, a cúpula do PL reuniu-se e deu “carta branca” ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Na quarta-feira, a cúpula do PL reuniu-se e deu “carta branca” ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, para negociar a filiação do presidente Jair Bolsonaro para que dispute pela legenda a reeleição no ano que vem. Mas Bolsonaro mesmo ainda não falou se bateu mesmo o martelo. O PL será seu destino? O que ainda está em jogo? É o que debatem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!