Kim Kardashian e Pete Davidson estão namorando, diz site

A socialite Kim Kardashian, 41, e o humorista Pete Davidson, 28, estão oficialmente namorando, segundo informações do site Page Six. A notícia do novo romance surge após vários encontros entre os dois em Nova York e Los Angeles.

Recentemente, o atro de “O Rei de Staten Island” viajou para a Califórnia e comemorou seu aniversário com Kim Kardashian e o músico Flavor Fav, 62, na mansão de sua mãe, Kris Jenner, em Palm Springs, nos Estados Unidos. No registro, eles aparecem usando o pijama Skims, de Kim.

“Festa de aniversário”, escreveu o humorista na legenda da publicação feita nesta quinta-feira (18). Nos comentários da publicação, fãs e internautas comentaram sobre o casal. “Vocês estão, tipo, namorando? Basta nos dizer”, escreveu uma. “Todos os rumores são verdadeiros”, afirmou outra.

Os boatos de que Kim estaria se envolvendo com Davidson começaram a crescer no início do mês ne novembro. A socialite e o humorista foram vistos de mãos dadas em um parque de diversões na Califórnia.

Eles estavam junto de Kourtney Kardashian e seu noivo, o cantor Travis Barker. Segundo o site TMZ, os dois tiveram seu segundo encontro seguido dia 3 de novembro. Apesar disso, os dois ainda não se pronunciaram sobre o romance.

Na época, o cantor Kanye West, 44, que agora pode utilizar legalmente o nome Ye, afirmou que Kim Kardashian ainda era sua esposa, mesmo que os dois estejam separados desde o início deste ano e enfrentando um processo de divórcio.

“Ela ainda é a minha esposa. Ainda não saiu papelada nenhuma”, disse em entrevista ao podcast The Gold Digger, repercutido pelo jornal britânico Daily Mail. Kim e Kanye se casaram em 2014 e juntos têm quatro filhos. Apesar de terem iniciado o processo de divórcio em fevereiro deste ano.

Os dois continuam próximos, visto que a socialite esteve em eventos do lançamento do álbum "Donda", trabalho mais recente de West. Já Davidson, que trabalha no programa Saturday Night Live, já namorou antes outras artistas como Ariana Grande, Kate Beckinsale e Phoebe Dynevor.