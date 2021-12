Brasilienses recebem Prêmio Espírito Público 2021

Com quatro anos de existência, o prêmio tem como o objetivo identificar e valorizar os profissionais que se destacam no serviço público

Dos 15 premiados no Prêmio Espírito Público 2021, três foram servidores de Brasília. São eles Alex Cavalcante, da Superintendência de Recursos Humanos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Luana Silveira Faria, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP), no Ministério da Economia, e Felipe Scarpelli, da Polícia Federal.

Alex, que recebeu na categoria de Gestão de Pessoas, viabilizou um plano para garantir a saúde, segurança e bem-estar aos colaboradores. Uma das principais iniciativas do projeto foi a implementação do teletrabalho em larga escala, um modelo que se tornou referência no setor público.

Luana Faria, também em Gestão, trouxe para o setor público projetos que agregaram valor ao servidor e impactaram diversos serviços. Em 2020, criou em parceria com mais de 20 órgãos o LA-BORA! gov, um programa com o propósito de criar soluções inovadoras em gestão de pessoas e melhorar a experiência dos servidores e cidadão.

Felipe Scarpelli, na categoria de inteligência, em parceria com a Conportos, criou a metodologia ARESP (Análise de Riscos com Ênfase em Segurança Portuária), que permitiu a criação de novas medidas de proteção nesses locais.



Luana Faria e Felipe Scarpelli

Com quatro anos de existência, o prêmio, que já reconheceu o trabalho de 55 servidores, tem como o objetivo identificar e valorizar os profissionais que se destacam no serviço público. Além dos prêmios em dinheiro, de R$ 5 mil para os servidores e R$ 15 mil para a equipe, os vencedores poderão participar de uma imersão em gestão pública.

Todas as regiões

Além dos brasilienses, servidores de todas regiões do país foram premiados, como a profissional pública Rosangela Pereira da Silva, do Estado do Rio de Janeiro, que foi o destaque em Assistência Social do Prêmio Espírito Público de 2021.

Ainda na categoria Pessoas que Transformam, houve mais quatro eixos homenageados no Prêmio Espírito Público. Em Gestão de Pessoas, o destaque foi Ladimir Freitas, de Minas Gerais. Em Saúde, Giane Moeckel Caetano, do Paraná. Em Meio Ambiente, Natália Coelho, na Bahia. E em Segurança Pública, Cintia Aires, do Rio Grande do Sul.

Rosangela Pereira da Silva foi destaque em Serviço Social por sua trajetória no Rio, com gestão marcante no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, na unidade Chiquinha Gonzaga, desde 2017. Ali consolidou o trabalho para a promoção da equidade de gêneros e proteção às mulheres que sofrem violência doméstica. Esse eixo também teve como vencedores Adriana Melo, da Paraíba, e Elder Gabrich, de Minas Gerais.

“Sou uma mulher negra, de origem humilde, e estou muito feliz e emocionada por ter sido homenageada pelo Prêmio Espírito Público. Quero agradecer a todos da minha equipe e dizer que esse prêmio honra a todos os servidores públicos”, afirmou Rosangela Pereira da Silva.

Ladmir Freitas, destaque em Gestão de Pessoas, há 13 anos na Prodenge (Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais), é o seu atual diretor técnico. Em sua trajetória, liderou um processo de transformação que melhorou o clima interno para todos os funcionários e gerou saldo positivo após sete anos deficitários. Além de Ladmir, também foram vencedores nesse eixo Alex Cavalcante e Luana Silveira de Faria, ambos de Brasília.

“Agradeço a todos os organizadores desse evento que busca valorizar o ser humano. Na medida em que colocarmos o ser humano no centro das preocupações, nós vamos mudar esse país. Agradeço muito a todos meus colegas de trabalho que acreditam que fazer o bem e uma gestão responsável, vale a pena, transforma”, declarou Ladmir.

Giane Moeckel Caetano, destaque em Saúde, é agente de Saúde desde 2000 e atualmente trabalha como auxiliar de enfermagem na Unidade Básica de Saúde Martinópolis, em São José dos Pinhais (PR). Ela aplica em sua unidade Práticas Integrativas e Complementares para promover o bem-estar de pacientes e colegas. Utiliza a arteterapia e organiza grupos de apoio para idosos e gestantes. Esse eixo também teve como vencedores Iris Bessa, em Santa Catarina, e Rodrigo Oliveira, no Rio de Janeiro.

Natália Coelho, destaque em Meio Ambiente, é servidora no Serviço Florestal Brasileiro, em Teixeira de Freitas, Bahia, desde 2012. Participa do Projeto Arboretum, que tem o propósito de criar parceria entre a floresta e as pessoas que vivem em seu entorno. Para isso capacita comunidades indígenas, rurais e assentamentos para coleta e produção de mudas e sementes, garantindo renda para seus participantes e mais de mil hectares de florestas restaurados em áreas de degradação. Também foram vencedores neste eixo Cleane Pinheiro, do Amapá, e Marcos Lira, do Piauí.

Cintia Aires, destaque em Segurança Pública, depois de se graduar em geografia, integra a Guarda Civil de Pelotas (RS), desde 2012, onde ajudou a criar o Observatório Municipal de Segurança Pública. Com sua equipe, criou um banco de dados que melhorou o policiamento e diminuiu a ocorrência de crimes em sua cidade e inspirou outros municípios. Também foram vencedores neste eixo Ana Rosa Campos, de Minas Gerais, e Felipe Scarpelli, de Brasília.

A categoria Equipes que Transformam, que neste ano premiou as iniciativas em Educação, teve em Maria das Graças Pinho Coimbra a representante do Programa Escola Digna, no Maranhão. O programa, desde 2015, já construiu 79 centros de educação integral, atendendo cerca de 15 mil estudantes. Mais de 300 escolas foram reformadas e 92% das crianças e adolescentes com deficiência foram incluídas em classes comuns. De 2013 a 2019, o Ideb da rede estadual subiu de 2,8 para 3,7 e o índice de aprovação no Enem e demais vestibulares alcançou os 72%.

Já na categoria Instituições que Transformam, o vencedor em votação popular foi a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC), que trabalha para a capacitação do produtor rural e sua fixação no campo, em um Estado em que 80% das propriedades são de agricultura familiar. Os cursos da Epagri capacitaram 2.468 jovens entre 2012 e 2019. Durante a pandemia, a empresa criou atendimentos on-line, chegando a 198 cursos e 14,6 mil inscritos em seus canais.