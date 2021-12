Brasileira é vítima de violência na fronteira entre México e EUA

Até a manhã desta quinta (30), o site registrava que foram arrecadados pouco mais de US$ 10,5 mil, o equivalente a cerca de R$ 60 mil

A brasileira Jessiane Schneider, 24, foi sequestrada por coiotes na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ela sofreu violências físicas e está hospitalizada na mexicana Ciudad Juarez desde 5 de dezembro.

A família da brasileira, agora, busca angariar recursos para pagar as despesas médicas. A campanha já ultrapassou a meta de US$ 8 mil. Até a manhã desta quinta (30), o site registrava que foram arrecadados pouco mais de US$ 10,5 mil, o equivalente a cerca de R$ 60 mil.

No texto da campanha, é descrito que “o hospital está exigindo que sua mãe venha, e as despesas vão ficar por conta de seu esposo, que está aqui há apenas 3 meses”. “Ela, como muitos, teve o sonho de chegar aqui nessa terra, mas, infelizmente, caiu em mãos erradas ao tentar atravessar pelo México”, diz o texto, que relata que a brasileira “foi sequestrada e violentada de todas as formas [até] quase chegar a morte”.

Jéssica foi entregue pelos sequestradores à imigração americana por não ter “mais recursos para enviar ainda mais dinheiro pros traficantes”. “Foram dias de angústia até que uma enfermeira de Juarez, no México, conseguiu encontrar a família no Brasil pelo seu sobrenome”, diz o texto. “Eles achavam que a tinham matado, pois estava amordaçada e com tiras em volta do pescoço.”

Nas redes sociais, a irmã da brasileira e pessoas próximas reforçaram o pedido de ajuda. O UOL ainda não recebeu um posicionamento sobre o Itamaraty a respeito do ataque a Jessiane.