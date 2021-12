Certificação florestal expande participação de produtores menores

Nos últimos dez anos, o aumento da área total certificada foi de 24%, enquanto o número de certificados avançou 84%

Joana Cunha

O programa de certificação florestal FSC (Forest Stewardship Council), que completa 20 anos nesta semana, vai chegar a 2021 com cerca de 8 milhões de hectares certificados no país e um crescimento na participação de pequenos e médios produtores entrando no sistema.

Nos últimos dez anos, o aumento da área total certificada foi de 24%, enquanto o número de certificados avançou 84%, o que indica um incremento de áreas menores.

Segundo Daniela Vilela, diretora-executiva do FSC Brasil, houve também uma diversificação além da madeira, como a certificação da produção de castanha e açaí.

Apesar da deterioração da reputação do Brasil na área ambiental, Vilela afirma ter visto uma pressão positiva de importadores europeus por madeira com origem.