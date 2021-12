Inscrições para concurso do Censo são prorrogadas até 21/1

Com a mudança, a data da prova também mudou, passando a ser em 10 de abril do ano que vem

Anteriormente com previsão de serem encerradas na quarta (29), as inscrições para o concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com 206.891 vagas temporárias para a realização do Censo 2022 foram prorrogadas até 21 de janeiro.

Com a mudança, também foi alterada a data para a realização das provas do concurso: elas não ocorrerão mais em 27 de março de 2022, mas em 10 de abril do ano que vem.

Há vagas para os cargos de recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal. Pela manhã, ocorrerá o processo seletivo para recenseador; pela tarde, para agente censitário.

Os salários para os postos vão de R$ de R$ 1,7 (agente censitário supervisor) a R$ 2,1 mil (agente censitário municipal). No caso do recenseador, a remuneração é variável.

Já era esperado que o calendário do processo do IBGE sofresse alterações, tendo em vista o período de “festas de final de ano, com a população viajando”, segundo com o coordenador de Recursos Humanos do instituto, Bruno Malheiros.

“Os alunos das universidades são um público que se interessa pelo trabalho de recenseador, e eles estão de férias neste momento”, disse ele, em nota divulgada pelo IBGE.

“Além disso, muita gente está empregada com contratos temporários que expiram agora no final de dezembro, e vai começar a buscar novas oportunidades”, completou.

Veja abaixo mais detalhes sobres as vagas

Recenseador – 183.021 vagas

São os responsáveis pela aplicação do questionário do Censo nos domicílios. A remuneração depende da carga horária – o IBGE recomenda que ela seja de 25 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 57,50.

Agente censitário supervisor – 18.420 vagas

Eles supervisionam o trabalho dos recenseadores. A remuneração é de R$ 1,7 mil, com carga de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 60,50.

Agente censitário municipal – 5.450 vagas

Dentre as atribuições estão garantir a cobertura de sua área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas. A remuneração é de R$ 2,1 mil, com carga de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 60,50.

Como se inscrever

As inscrições são realizadas no site.

A FGV (Fundação Getulio Vargas) é a organizadora do processo seletivo. O candidato pode obter informações sobre o concurso por meio do telefone 0800-2834628 ou do email [email protected] .