Brasil confirma primeiro caso de varíola dos macacos

O primeiro caso de varíola dos macacos, ou monkeypox, foi confirmado, nesta quarta-feira (08), na cidade de São Paulo, segundo o G1.

Segundo o jornal, o homem, de 41 anos, acabou de voltar de uma viagem da Espanha e está em isolamento no Hospital Emílio Ribas, na Zona Oeste.

Além dele, a secretaria de Saúde do estado também monitora outro possível caso de uma mulher de 26 anos.

De acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), ela passa bem e as pessoas que tiveram contato com ela nos últimos dias também estão sendo acompanhadas.