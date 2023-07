Autoridades investigam desaparecimento de fontes de Césio-137 em mineradora de Minas

Os equipamentos sumiram durante a noite do dia 29 de junho, levantando a suspeita de um possível furto

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estão investigando o desaparecimento de duas fontes de Césio-137, um isótopo radioativo, nas instalações da mineradora AMG Brasil, localizada em Nazareno, no Sul de Minas.

Segundo a CNEN, uma equipe de técnicos do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) foi enviada ao local no dia seguinte ao incidente para avaliar as medidas adotadas pelos técnicos de radioproteção da empresa. A polícia também foi acionada, resultando no registro de um boletim de ocorrência. A mineradora iniciou uma investigação interna com o objetivo de esclarecer o ocorrido.

De acordo com a CNEN, as fontes desaparecidas representam baixo risco e são classificadas como não perigosas pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A CNEN afirmou que “não são esperados efeitos severos à saúde pelo contato com as mesmas. No entanto, é importante continuar as buscas para recuperá-las a fim de prevenir exposições desnecessárias”.

As fontes em questão possuem uma atividade individual de 5mCi e são componentes de equipamentos medidores de densidade, classificados como categoria 5. De acordo com os técnicos, as fontes estão encapsuladas em aço inoxidável e possuem uma blindagem externa em aço inox, o que as torna resistentes a impactos.