Serviço Secreto dos EUA encontra cocaína dentro da Casa Branca

Uma pequena quantidade de uma substância branca em pó foi encontrada na Casa Branca, nos Estados Unidos, na noite de domingo, 2. O local foi evacuado, depois que a substância foi identificada em uma área comum da ala oeste, e testes preliminares indicaram que se tratava de cocaína, disseram dois policiais nesta terça-feira, 4. O Serviço Secreto dos Estados Unidos está investigando como a droga foi parar dentro da residência oficial.

O porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, disse que a substância está passando por mais testes para determinar com clareza o que é, e as autoridades estão investigando como ela chegou à Casa Branca. Ele disse que o Corpo de Bombeiros de Washington determinou que a substância, que foi encontrada em uma “área de trabalho da ala oeste”, não representava uma ameaça

O porta-voz se recusou a dizer especificamente onde a substância foi encontrada na Casa Branca ou como foi embalada. Ele apenas informou que a droga foi encontrada por membros da Divisão Uniformizada do Serviço Secreto realizando rondas de rotina no prédio.

Em uma transmissão às 20h49, um bombeiro da equipe de materiais perigosos do departamento de Washington transmitiu por rádio os resultados de um teste: “temos uma barra amarela dizendo cloridrato de cocaína”. A breve transmissão é registrada em um site chamado openmhz.com, que permite que as pessoas ouçam transmissões de rádio ao vivo e arquivadas da polícia e dos bombeiros.

A descoberta gerou um alerta de segurança elevado e uma breve evacuação da mansão executiva, disse Guglielmi. Ele ainda informou que o presidente dos EUA, Joe Biden, não estava na Casa Branca no momento em que a substância foi encontrada. Ele e a família estavam em Camp David, em Maryland.

Estadão Conteúdo