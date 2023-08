Amazônia não é um vazio a ser ocupado ou tesouro a ser saqueado, diz Lula

Lula também fez críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com ele, o antecessor tornou o país "um pária entre nações" e permitiu o aumento do desmatamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 8, que a Floresta Amazônica não pode ser tratada como um “depósito de riquezas” e que não é um vazio “a ser ocupado” ou um “tesouro a ser saqueado”. “Queremos retomar cooperação com os países e superar desconfianças”, disse, durante a Cúpula da Amazônia, em Belém, capital do Pará. O petista destacou que os recursos da região não serão mais explorados “a serviço de poucos”. Segundo ele, o sistema internacional global reservou aos sul-americanos o papel de fornecedor de matéria-prima. “A transição ecológica justa nos permite mudar esse quadro”, disse. “A Amazônia é nosso passaporte para uma nova relação com o mundo – uma relação mais simétrica, na qual nossos recursos não serão explorados em benefício de poucos, mas valorizados e colocados a serviço de todos”, acrescentou. Leia também Nova política de preços consegue absorver volatilidade externa, diz diretor da Petrobras

EUA classificam de 'ato terrorista' ataque de colonos de Israel contra palestinos Lula também fez críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com ele, o antecessor tornou o país "um pária entre nações" e permitiu o aumento do desmatamento. "A crise política que se abateu sobre o Brasil levou ao poder um governo negacionista com consequências nefastas", disse. O presidente brasileiro acrescentou que redes criminosas se organizaram e ampliaram a insegurança na Amazônia. Ele alegou que seu governo mudou esse cenário. "E, ao mesmo tempo, conseguimos aumentar a produtividade agrícola na região, mostrando que é possível crescer sem derrubar a floresta", pontuou Lula. Estadão Conteúdo