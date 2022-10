Academia Brasileira de Letras reafirma apoio à democracia com aproximação do segundo turno

A ABL declara ainda opor-se a práticas ofensivas à liberdade de expressão, à diversidade étnica e de gênero

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A (ABL) Academia Brasileira de Letras soltou nota nesta terça-feira (11) reafirmando seu compromisso com a defesa da democracia e seu repúdio “a tentativas de enfraquecê-la por meio de intimidações aos Poderes constituídos”.

O documento, assinado pelo presidente da entidade, Merval Pereira, destaca que reforço a esse compromisso acontece com a aproximação de 30 de outubro, quando os eleitores voltam às urnas por ocasião do segundo turno das eleições.

A ABL declara ainda opor-se a práticas ofensivas à liberdade de expressão, à diversidade étnica e de gênero.

“Manifestamos nosso irrestrito apoio à ciência, à preservação ambiental e nosso profundo respeito ao povo de todas as regiões do país, no endosso da livre e viva pluralidade cultural que nos caracteriza”, completa a academia.

Alguns integrantes da ABL declararam apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre eles, a atriz Fernanda Montenegro e o economista Edmar Bacha.