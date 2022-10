Lula diz que não é preciso lei para responsabilidade fiscal, mas caráter

O presidente afirmou que, caso vença o pleito, pretende retomar obras paradas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)

Leonardo Augusto

Belo Horizonte, MG

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a afirmar ser contra o teto de gastos e que não é preciso lei para ser fiscalmente responsável, mas caráter.

“Fui o único que cumpriu superávit primário durante todo o período em que fui presidente da República, dando uma demonstração de que responsabilidade não precisa ter lei. Responsabilidade precisa ter caráter”, afirmou.

“É por isso que sou contra o teto de gastos. Não precisa de lei para ser responsável. Sou responsável porque aprendi na minha formação política que a gente só pode gastar aquilo que a gente ganha”, acrescentou.

As declarações foram dadas no domingo (9) durante campanha em Belo Horizonte. O petista enfrenta o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno pelo Planalto.

Lula também manteve a postura de não detalhar os nomes de sua eventual equipe econômica, caso eleito, justificando sua decisão.

“Se eu apresentar um [nome] perco dez [possibilidades de nomes]. Se apresentar dez, perco 50. Eu sou louco de indicar um?”, respondeu, quando questionado por um repórter. “Antes, vou ganhar [a eleição]”, disse.

O presidente afirmou que, caso vença o pleito, pretende retomar obras paradas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Lula disse ainda que o salário mínimo receberá aumento real todo ano, com base no crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), e que a internet será levada a todo o Brasil.

“[O país] terá internet nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não me pergunte quanto vai custar, porque a pergunta é quanto custará não fazer. Então nós vamos fazer”.