Ao vivo: Lula e presidentes do STF e do Congresso participam de ato pela democracia

Na data, um grupo de contrários ao governo do então recém-eleito Lula invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do STF e o Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os presidentes do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, participam, nesta segunda-feira (08), do ato em defesa da democracia que marca um ano após os atos antidemocráticos em 8 de janeiro de 2023. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira (PP-AL), não compareceu.

Durante fala, Lula afirmou que, caso o golpe tivesse acontecido, o Brasil estaria vivendo um “caos”. “Se a tentativa de golpe fosse bem-sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados ou destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada. E a democracia, destruída. A esta altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e às desigualdades teria voltado à estaca zero”, disse.

A solenidade começou às 15h, no Salão Negro do Congresso Nacional. Além de Lula, Barroso e Pacheco, também estão presentes o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, comandantes das Forças Armadas, governadores, parlamentares e ministros de governo.

Em discurso, Moraes defendeu a punição não apenas daqueles participaram dos atos, mas também dos incentivadores, patrocinadores e organizadores. “O fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento”, disse Moraes.

