Bolsonaristas tentam reescrever a história do 8 de Janeiro na Wikipédia e reclamam de revisão

Em uma série de tentativas ao longo do ano passado, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram reescrever a história sobre a empreitada golpista do 8 de Janeiro na página do Wikipédia para relativizar os acontecimentos e desassociar do ex-chefe do Executivo os ataques de vândalos às sedes dos Três Poderes. Para isso, usaram uma tática comum: usuários não registrados faziam mudanças que relativizavam o resultado da eleição presidencial de 2022, acusavam que “esquerdistas infiltrados” teriam incitado os protestos e até que tudo o que ocorreu naquela data seria uma “manifestação da vontade popular legítima”.

A página em português tem mais de 1,1 milhão de artigos, que, juntos, dariam 5,6 milhões de páginas. Ajudam a produzir esse conteúdo 8.274 usuários ativos, 52 administradores, 704 autorrevisores, 131 revisores e 222 robôs, que ajudam a reverter possíveis alterações falsas ou ações de vandalismos em páginas. Há mais de 3 milhões de usuários no site.

O verbete foi criado às 15h20, enquanto os atos começavam a se desenvolver em Brasília. Desde então, o endereço na enciclopédia virtual foi editado mais de 500 vezes apenas em um dia e passou por controvérsias.

Pouco mais de 20 minutos depois da criação, às 15h42 daquele 8 de janeiro, um usuário trocou o termo “terroristas bolsonaristas” por manifestantes, sem dar mais explicações. Foi a primeira tentativa de aliviar a ligação de Bolsonaro e do bolsonarismo aos atos golpistas. Ele repetiu o processo outras duas vezes. O trecho foi revertido 20 minutos depois.

Esse mesmo usuário voltaria à página quase um ano depois, no dia 4 de janeiro de 2024. Ele trocou o termo “manifestações golpistas no Brasil após as eleições de 2022? para “manifestações da vontade popular legítima fruto de uma democracia instituída pela própria Constituição Federal do Brasil após as eleições de 2022”.

Em mais uma sequência de edições parciais, outro usuário bolsonarista trocou um trecho que dizia que Bolsonaro não fez alegações a “fraudes eleitorais”. Ele substituiu o termo para “inconsistências eleitorais”. E trocou as menções a “bolsonaristas” por “vândalos”. Todas essas edições foram revertidas.

O volume de edições na página era tão grande no dia 8 de janeiro que as edições foram restringidas. Apenas usuários verificados e com uma quantidade mínima predeterminada de edições anteriores podiam fazer alterações.

Manifestantes, terroristas ou bolsonaristas no 8 de Janeiro

Sem mais ataques bolsonaristas na edição do texto durante o período, usuários verificados debatiam como o texto deveria ser construído. A primeira grande conversa aconteceu nas primeiras horas. Membros questionavam se deveriam usar o termo “manifestantes”, “terroristas” ou “bolsonaristas”.

Às 18h31 do 8 de janeiro de 2023, um usuário propôs que o termo “terrorista” fosse usado e editou o texto usando a palavra. Uma nota publicada por representantes dos Três Poderes definiu os atos dessa forma.

Às 19h, um administrador mostrou oposição ao uso da palavra. “Talvez no futuro seja essa a caracterização majoritária, aí não vou me opor. A Wikipédia deve tomar uma posição isenta e equilibrada com aquela tomada pelas fontes”, disse. “É perfeitamente válido introduzirmos o artigo com “caracterizadas como golpistas e terroristas” por X, Y e Z.”

O texto atual tem 14 menções ao termo “terrorismo”, geralmente atribuído a personalidades que fizeram menção à palavra ao comentar sobre o 8 de Janeiro.

Para membros, o uso do termo “terrorismo” poderia ser um reflexo do que chamam de “emoções ideológicas”. Um usuário protestou sobre isso na madrugada do dia 9 de janeiro de 2023 “Há muitos editores aqui querendo imprimir suas opiniões políticas e emoções ideológicas no artigo”, disse. Ele propôs que o texto seguisse o caminho que aconteceu na edição no texto da invasão do Capitólio, nos Estados Unidos.

“Sei que é um evento que está ocorrendo e suas reverberações irão continuar, mas creio que seja solução para esse impasse, e para essa introdução do artigo que está cheia de vícios ideológicos”, comentou.

Segundo usuários, o texto na Wikipédia sobre a invasão no Capitólio não mencionava a invasão feita por apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump à sede do Legislativo americano contra a diplomação do presidente democrata Joe Biden como um ato “terrorista”. “Golpista é uma qualificação bem mais estabelecida, melhor no curto prazo, até que se consolide uma caracterização legal”, propôs um usuário, ainda no dia 8.

Restrição para edições cai em fevereiro

A restrição para edições na página sobre o 8 de Janeiro na Wikipédia caiu no meio de fevereiro de 2023. Desde então houve sucessivas ações de bolsonaristas na edição dos textos. O perfil é similar: são de contas que não são registradas.

Dois usuários tentaram mexer no texto para dizer que os atos foram causados por “infiltrados de esquerda”. As edições foram revertidas.

Na página de discussão, alguns usuários protestaram contra as reversões. “O evento contava com pessoas pacíficas, pessoas desorientadas e pessoas infiltradas. Rotular e generalizar de forma ofensiva os envolvidos no evento é uma posição que ignora os fatos. Esse artigo é desonesto e fere a história e a discussão política do Brasil”, comentou uma pessoa no dia 12 de janeiro.

Outro usuário, inconformado com as edições limitadas, reclamou com um texto todo em caixa alta, geralmente usado na internet para expressar revolta. “Mais (sic) os depoimentos já coletados comprovam que houve ação de infiltrados para imputar a culpa a um povo que ficou a (sic) frente dos quartéis por mais de 60 dias de forma ordeira e pacífica”, comentou.

Ele prosseguiu, dizendo que os usuários teriam “vergonha” do que estavam escrevendo. “Tenho 66 anos, vivi no período do regime militar, e eu e minha geração sabe (sic) muito bem quem tem ‘DNA’ para depredar patrimônio público e privado, queimar pneus nas ruas para paralisar as vias públicas e se infiltrar em movimentos pacíficos para causar tumultos e violência”.

Enquanto isso, ao longo de 2023, outras pessoas voltaram a tentar favorecer Bolsonaro nas edições. Um usuário tentou alterar o texto para dizer que “riscos de fraude eleitoral” e a “falta de provas de lisura nas urnas” teriam garantido a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A edição foi revertida quatro minutos depois.

Ainda houve outra mudança para dizer que Bolsonaro teria vencido a eleição, ação revertida 37 minutos depois. Um editor disse que os manifestantes foram rotulados de bolsonaristas apenas “pela imprensa e pela esquerda” – ato revertido 14 minutos depois. Outra pessoa afirmou que a “maior parte da manifestação foi pacífica”.

Um usuário disse que não houve uma tentativa de instigar um golpe no 8 de Janeiro, mas sim uma “intervenção federal”, expressão comumente usada por bolsonaristas acampados nos quartéis dias anteriores para contornar as acusações de que eles estariam pedindo que os militares dessem um golpe de Estado.

Para Célio Costa Filho, cofundador do Wiki Movimento Brasil, a Wikipédia não é um projeto baseado em opinião, mas que procura retratar os verbetes a partir das fontes disponíveis, especialmente as fontes fiáveis e independentes. “À Wikipédia interessa descrever um fato de forma enciclopédica, sempre baseado em fontes. Se as fontes trazem dados e afirmações, a Wikipédia deve incorporar esses dados e informações citando essas. O leitor da Wikipédia deveria ter o letramento científico para julgar se as fontes que a Wikipédia usa são confiáveis ou não”, afirma. “(A Wikipédia) não é um projeto de opinião. É um projeto de fontes fiáveis.”

Patrícia Rossini, professora de Comunicação, Mídia e Democracia na Universidade de Glasgow, na Escócia, aponta que as sucessivas alterações podem produzir riscos a pessoas que recorrem à Wikipédia como fonte de informações.

“A depender de quando essas edições são feitas e por quanto tempo essas edições distorcidas ficam online, é possível que pessoas que utilizam a Wikipédia como fonte de informação podem estar desinformadas permanentemente, porque a gente não checa a página como consome notícias ou checa o e-mail. O usuário final não pensa muito em como aquelas informações estão ali na página”, afirma.

A página sobre o 8 de Janeiro no Wikipédia foi visualizada 60 mil vezes ao longo de um ano e passou por 694 edições feitas por 116 usuários – dessas 694 edições, 532 foram feitas unicamente no dia 8. 29 edições foram desfeitas por editores e moderadores. O texto tem 48,8 mil caracteres.

