Anitta e Warner rompem parceria após 11 anos

Cantora já havia criticado a gravadora no passado, inclusive nas redes sociais

São Paulo – SP

Após 11 anos, Anitta, 30, e a gravadora Warner não são mais parceiras. O comunicado sobre a antecipação do fim do contrato foi divulgado pela própria artista em suas redes sociais.



“Nós concordamos em seguir caminhos diferentes. Anitta gostaria de agradecer ao time da Warner por todo o suporte, e a gravadora deseja tudo de melhor para o futuro da cantora”, diz trecho. A relação, embora duradoura, nunca foi das melhores de parte a parte.



A cantora já havia criticado a gravadora no passado, inclusive nas redes sociais, como numa live em 2022 na qual falou sobre os problemas da indústria da música. “A gravadora se liga muito no TikTok, no que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara eles dão tchau”, reclamou.



Também em 2022, ela se irritou com o vazamento da informação de que havia preparado um álbum surpresa para os fãs somente com músicas em português. O lançamento aconteceria horas mais tarde, mas acabou caindo em algumas plataformas antes do tempo.



“Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W [warner] é W e, infelizmente, não dá para contar que tudo vá acontecer como planejado”, disse na ocasião.



Nos últimos meses, Anitta chegou a dizer que se arrependia de ter assinado com sua gravadora em resposta a fãs nas redes sociais. A discussão foi levantada por um usuário que disse que seu “sonho é a Anitta sair da Warner, ir para uma gravadora que valorize ela e, de quebra, a primeira música que ela lançar pegue o top 10 do global”.



A postagem de 25 de fevereiro foi respondida pela artista em 1º de março deste ano. Ela concordou com a frase, escrevendo “somos dois”. E completou: “Meu amor, se tivesse uma multa para pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse para sair fora. Mas, infelizmente, não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina”, escreveu ela no Twitter.



A conturbada relação teve mais um capítulo em março. Anitta criticou a gravadora por usarem sua foto no Dia da Mulher com a canção “Envolver” -“música que disseram que nunca lançariam se não fosse um feat”, escreveu.



A cantora fez um longo desabafo nas redes sociais e repostou a publicação em sua homenagem. “A comunicação na Warner é tão boa que eles usaram uma foto minha em um post de feliz Dia das Mulheres, sendo que fui a público pedir respeito às mulheres e dizer que é isso que este dia significa. No fundo, usaram a minha música, que disseram que nunca lançariam se não fosse um feat, porque eu não era forte o suficiente”, disparou.



A brasileira ainda afirmou que solicitou à empresa o valor da multa em caso de quebra de contrato, mas que teria sido informada de que “isso não aconteceria”, e disse que queria ter uma conversa com os responsáveis antes de acionar os advogados.



Até mesmo os fãs da artista resolveram comprar a briga dela. No último dia 17 de março, admiradores de Anitta fizeram um protesto em frente ao prédio da gravadora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O movimento foi organizado pelas redes sociais e elevou a tag ‘Warner Is Over Party’ ao topo dos Trending Topics do Twitter.



De acordo com Monique Souza, uma das presentes, a manifestação foi pacífica e a gravadora liberou os funcionários mais cedo. “Muitos já estavam indo embora, porque Warner viu tudo pelo Twitter. Quando perceberam a repercussão, a gravadora fechou cedo, segundo os seguranças. Normalmente, ela fecha 19h, e todos foram embora antes das 16h, de acordo com eles”, detalhou.



“Por ser Dia do Fã, queríamos mostrar que estamos apoiando a Anitta para ter liberdade, ainda mais sendo uma mulher sem liberdade no próprio ambiente de trabalho”, emendou a fã.