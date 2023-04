Manoel Soares não aparece no “Encontro” desta terça-feira (4), saiba por quê

Depois de ser interrompido por Patrícia Poeta no Encontro, Manoel Soares não apareceu para apresentar a atração matinal da Globo

Alguém aqui pediu uma torta de climão? Após a situação constrangedora causada pela apresentadora Patrícia Poeta com o jornalista Manoel Soares no último programa desta segunda (3), o sumiço de Manoel gerou curiosidade dos telespectadores que acreditaram que a repercussão do climão gerado no último programa foi o principal motivo para o apresentador não voltar ao posto.

O motivo do não aparecimento do jornalista foi por razões totalmente profissionais. Desde do mês passado, Manoel Soares apresenta o Papo de Segunda, do canal GNT junto do produtor Kondzilla, ele substituiu Fábio Porchat e Emicida no programa ao vivo que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 22h30 à meia-noite.

A programa noturno é transmitido e gravado no Rio de Janeiro, enquanto o programa do Encontro é feito diretamente de São Paulo. Devido a correria para o apresentador fazer a ponte aérea a tempo de estar nos estúdios da Globo na capital paulista, ele não apresenta mais o Encontro às terças-feiras. Desde 14 de março, o jornalista já não faz parte do programa às terças-feiras, então sua ausência não foi motivada pelo climão da segunda (3).

