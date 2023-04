Vai na Fé: Sol se rende aos encantos de Lui e dá beijaço no cantor

A dançarina estará desabafando sobre os problemas da sua vida, quando ficará mexida e se renderá ao desejo de ficar com o chefe.

Nada como uma bela confusão para fazer com que Sol (Sheron Menezzes) abra o seu coração e dê uma chance ao cantor Lui Lorenzo (José Loreto). Não vendo outra saída a não ser assumir que Ben (Samuel de Assis) é o pai de Jenifer (Bella Campos), a dançarina buscará refúgio nos braços daquele mais a ama, o seu chefe.

A moradora do Piedade ficará apavorada ao ser procurada por Theo (Emílio Dantas) que exigirá que a estudante de direito faça um teste de DNA com ele. Com medo que esse teste dê positivo, Sol assumirá que Ben é o pai da garota.

Desconsolada, a mulher começará a desabafar com o Lui, que percebendo a tristeza da amada, fará de tudo para animá-la, lhe mimando com muitas guloseimas e carinho. Assumindo que fica extremamente confortável ao lado do cantor, a dançarina largará de bobeira e cairá nos braços do gato.