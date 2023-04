Fotos de Sebastião Salgado avaliadas em R$ 1 mi voltam à Funai após serem retiradas na gestão Bolsonaro

A ideia é que os quadros voltem a integrar o patrimônio da fundação durante as comemorações do chamado Abril Indígena

Mônica Bergamo

São Paulo – SP

Quadros do fotógrafo Sebastião Salgado que foram devolvidos ao artista durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) vão retornar à Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).



O episódio ocorreu em 2020. Na época, o então presidente da fundação, Marcelo Xavier, decidiu devolver 15 fotografias do artista em resposta às críticas de Salgado à política indigenista da gestão Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19.



As obras estavam espalhadas por salas na sede da Funai, em Brasília, e foram retiradas.



Após a devolução, o Ministério Público Federal ficou responsável pela guarda das fotos. Avaliado em quase R$ 1 milhão, o acervo é fruto de um trabalho realizado por Sebastião Salgado, em parceria com a Funai, junto ao povo indígena korubo do Vale do Javari (AM), em 2017.



“Devemos esta reparação aos povos indígenas, ao Sebastião Salgado e ao Estado brasileiro, tendo em vista que as obras haviam sido doadas à Funai no passado e integram, portanto, o patrimônio público”, afirma a atual presidente da Funai, Joenia Wapichana, em nota enviada à reportagem.



A ideia é que os quadros voltem a integrar o patrimônio da fundação durante as comemorações do chamado Abril Indígena, organizado pela fundação, que prevê uma série de ações em prol dos povos originários.



“Esta é uma entre tantas decisões descabidas e lamentáveis tomadas nos últimos quatro anos e que estão sendo revistas pela Funai”, segue Joenia.