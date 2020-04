Violência doméstica aumenta durante isolamento social na América Latina

PUBLICIDADE 

Durante o isolamento social imposto pela quarentena, milhares de mulheres têm se resignado perante a violência dos parceiros dentro de casa.

A América Latina possui a maior taxa de violência de gênero e tem superado recordes todos os anos. Com as medidas de isolamento social, casais são obrigados a viver juntos por tempo indeterminado, as mulheres se encontram em uma situação ainda mais delicada que antes.

Devido ao medo de contágio pelo coronavírus, as vítimas também não têm recorrido aos hospitais. Restando como solução apenas as denúncias anônimas.

O Brasil registrou um aumento no número de denúncias, assim como a Argentina e a Colômbia. Na República Dominicana o número caiu.

O Brasil é o país onde mais mulheres morrem na América Latina. De acordo com dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, as queixas por telefone aumentaram 17,97% nos nove dias seguintes à data em que o confinamento entrou em vigor.

A presidente da Comissão Interamericana de Mulheres (CIM), Janet Camilo, conta que a previsão é da violência doméstica chegar a uma curva ascendente. O pico dessa curva será atingido quando o confinamento terminar.

A condição social das famílias também tem sido um desafio para que as denúncias cheguem até as autoridades. Como forma de facilitar a comunicação, o governo brasileiro, e outros países da América Latina, implementaram um aplicativo através do qual as vítimas podem denunciar qualquer tipo de violação de direitos fundamentais. Entretanto, muitas mulheres não possuem acesso à internet.