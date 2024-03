Vídeo: veículo invade doceria e quase atropela criança em SP

Uma mãe e seu filho escaparam por muito pouco de serem atropelados dentro de uma loja de doces em Praia Grande, no litoral de São Paulo. As imagens mostram o momento em que o motorista perde o controle do veículo e invade o estabelecimento.

No vídeo, é possível ver que o menino estava sentado em uma cadeira no salão exatamente por onde o carro passou. Felizmente, ele havia deixado o local aproximadamente 30 segundos antes do impacto, indo até o balcão para ficar ao lado da mãe e de três funcionárias que estavam no caixa.

Antes do carro invadir a loja, todos escutaram um estrondo, mas pouco puderam fazer. Assim que o veículo quebrou as portas de vidro, a cliente e as funcionárias correram para o fundo da loja, enquanto a criança, por instinto, foi em direção ao automóvel.

O menino caiu no chão no momento do impacto, mas felizmente se levantou rapidamente e correu para longe do carro. Nas imagens, os gritos de desespero são audíveis e, ao final, uma pessoa não identificada é ouvida dizendo: “Meu Deus. Liga para a polícia”.

A empresa Sodiê Doces, em comunicado, informou que os danos foram apenas materiais. O estabelecimento ainda está avaliando o prejuízo, pois os responsáveis estão contabilizando o que foi perdido e buscando orçamentos para a substituição dos itens danificados.