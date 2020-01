Vídeo: ladrão tenta invadir casa com chutes, mas machuca perna e desiste do crime

PUBLICIDADE 

Na sexta-feira (24), câmeras de segurança de uma casa flagraram o momento em que um ladrão machuca a perna e desiste de um furto em uma residência. Nas imagens, é possível observar o homem chegando até o local em um carro branco, com ao menos mais quatro suspeitos.

Eles conseguem, aos chutes, abrir o portão que da entrada a garagem da residência. Depois, tentam fazer o mesmo com a porta de entrada da casa. Porém, no primeiro chute, o invasor machuca a perna e sai mancando do local. Os outros homens que estão com ele o seguem de volta para o carro e todos fogem.

As imagens foram vistas pelos moradores da residência e entregues à polícia. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado ou preso. De acordo com moradores do bairro, pelo menos outras cinco casas foram invadidas nos últimos dias, inclusive em residências com câmeras de segurança e cerca elétrica. O carro branco visto nas filmagens do furto frustrado foi reconhecido por algumas das vítimas, que afirmam ser o mesmo veículo já utilizado em outros furtos na região.

O caso ocorreu em Campo Grande-MS. O crime está sendo investigado.