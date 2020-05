Vídeo: boi corre para dentro de lotérica e surpreende a todos

PUBLICIDADE 

Os clientes que sacavam o auxílio emergencial na última quinta-feira (7), em uma lotérica da Caixa rm poção, no Ceará receberam uma surpresa um tanto inusitada quando um boi invadiu o local. As câmeras de segurança flagraram tudo e as mensagens viralizaram nas redes sociais.

No vídeo, disponível no Youtube, é possível ver o animal passando correndo pelo corredor de uma farmácia, que fica antes da lotérica, e assustando todos dentro do estabelecimento.

O boi chega ao fim da linha, no fundo da loja, quando um rapaz até tenta tirá-lo de lá, mas sem sucesso. Algum tempo depois, um vaqueiro entra no ambiente e retira o animal de dentro da lotérica.