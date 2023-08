Verme vivo de 8 cm é encontrado em cérebro humano

Ophidascaris robertsi, normalmente é encontrado em cobras píton, descoberto no cérebro humano

Uma situação chamou a atenção na Austrália, onde médicos se viram diante do desafio de tratar uma paciente de 64 anos que tinha um verme vivo alojado em seu cérebro. Este incidente marca o primeiro registro documentado de um caso envolvendo o Ophidascaris robertsi, um parasita que normalmente é encontrado em cobras píton, descoberto no cérebro humano.

A descoberta desconcertante, que trouxe à tona uma série de questionamentos para a comunidade médica, ganhou destaque ao ser publicada na renomada revista especializada “Emerging Infectious Diseases”.

A mulher em questão vivia em uma região conhecida por seus lagos e, consequentemente, pela presença comum de cobras. Mantendo uma dieta predominantemente baseada em vegetais, cultivados em sua própria horta caseira, a paciente se via constantemente em contato direto com a natureza ao seu redor. Esse estilo de vida próximo à vida selvagem parece ter sido a via pela qual ela inadvertidamente entrou em contato com os ovos do parasita.