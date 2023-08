Acusado de ligação com esquema de gatonet de Lessa é preso

Ele estava foragido desde o dia 4 deste mês, quando foi deflagrada a Operação Jammer e agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão

Na noite de ontem (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) prenderam o sargento da Polícia Militar Sandro dos Santos Franco, acusado de envolvimento no esquema de pontos de internet clandestinos, popularmente conhecidos como “gatonet”, de Ronnie Lessa, ex-sargento da PM, e de Maxwell Corrêa, cabo do Corpo de Bombeiros, presos por envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, após a prisão de Maxwell, Sandro se tornou o principal operador do esquema e pela cobrança do pagamento dos pontos de TV a cabo clandestinos na zona norte do Rio. Por anos, ele foi o responsável pela instalação do sinal clandestino de internet nos bairros do Méier, Todos os Santos, Engenho de Dentro e Cachambi.

A central clandestina tem base no Complexo do Lins, também na zona norte, e cobrava R$ 70 pela instalação e mensalidade do serviço.

Sandro era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Formiga, na Tijuca, na zona norte.

Segundo a Polícia Federal, ele estava foragido desde o dia 4 deste mês, quando foi deflagrada a Operação Jammer e agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão contra empresas suspeitas de fornecer sinal clandestino de internet, mas o militar não foi localizado. A ligação dele com os envolvidos na morte de Marielle era no controle dos pontos de venda de sinal a cabo clandestinos, que eram explorados por Ronnie e Maxwell.

O sargento era o último foragido da operação. Ele foi preso na Ponte Rio-Niterói e conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Depois, será encaminhado ao sistema prisional estadual.