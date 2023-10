Turistas passam mal após ficarem quase 2h presos em elevador de hotel no CE

Após o resgate, todos receberam atendimento médico. Algumas pessoas precisaram ser encaminhadas ao hospital

São Paulo, SP (Folhapress)

Oito turistas de São Paulo ficaram quase duas horas presos dentro de um elevador em um hotel na Praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará, na manhã desta sexta-feira (27). O grupo foi resgatado às 9h50, segundo informações do Corpo de Bombeiros do Ceará.

Conforme a corporação, pelo menos duas mulheres desmaiaram. Entre as vítimas do incidente, há duas adolescentes, que tiveram crise de pânico, e alguns idosos.

Após o resgate, todos receberam atendimento médico. Algumas pessoas precisaram ser encaminhadas ao hospital -o número exato não foi informado.

“Havia oito pessoas e, entre elas, duas adolescentes passaram mal, apresentando pânico e falta de ar, razão pela qual foi solicitado apoio de uma guarnição especializada em atendimento pré-hospitalar”, disse o Corpo de Bombeiros em nota.

Como o nome do hotel não foi divulgado, o UOL não conseguiu entrar em contato para pedir um posicionamento sobre o ocorrido. Os turistas envolvidos também não foram identificados.