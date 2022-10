Turista filmou queda de tirolesa que o levou à morte

A companheira dele, que havia descido momentos antes do equipamento, também registrou o acidente

O turista Sergio Murilo Lima de Santana, 39 anos, filmou a queda da tirolesa que o levou à morte em Canoa Quebrada, no município de Aracati, no litoral do Ceará, no dia 10 de outubro.

Na imagem, obtida nesta terça-feira (25), Sergio aparece empolgado, descendo na tirolesa montada entre dunas do litoral cearense.

Durante o percurso, após colapso da viga, ele cai e se choca na areia. De outro ângulo, gravado pela mulher do turista, é possível ver a viga de sustentação tombando, até que o homem bate com força contra o chão.

O homem, natural de Belém (PA), foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas já chegou ao local morto.

O acidente com Murilo foi o quinto ocorrido em pontos turísticos do Ceará este ano. Uma semana depois, um acidente com uma caminhonete deixou uma turista de Mato Grosso morta e outras seis pessoas feridas na Duna do Guriú, em Camocim, no litoral oeste do Estado.

Passeio com a família

Murilo estava no Ceará com a companheira havia, pelo menos, seis dias. Ele chegou a publicar em sua conta no Instagram um vídeo em um hotel de Fortaleza.

Nas redes sociais, o turista costumava postar as viagens que fazia no Brasil e por outros lugares, como Portugal e França. Amigos e familiares publicaram mensagens de pesar pela morte de Murilo.

“Mais um amigo que se vai. Uma fatalidade. Que deus te receba de braços abertos”, comentou um amigo.

Tirolesas interditadas

Um dia após a morte de Murilo, a Prefeitura de Aracati interditou todos os equipamentos de tirolesa que funcionam no município.

Ainda conforme o comunicado emitido pela prefeitura na ocasião, haverá rigorosa avaliação técnica de todos os equipamentos do tipo, em parceria com órgãos técnicos, como Corpo de Bombeiros e Conselho Regional de Engenharia (Crea).

“Desde a última vistoria, realizada em março deste ano pelo Corpo de Bombeiros a pedido da Prefeitura Municipal de Aracati, conforme ofício n° 27/2022 da 3ª Cia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, foi instituído Grupo de Trabalho com diferentes entes públicos e privados a fim de reordenar a atividade em Aracati”, informou a gestão.

Investigação



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente. Segundo as primeiras informações, o turista foi socorrido por terceiros e levado para um hospital do município.

O Batalhão de Policiamento Turístico da Polícia Militar foi acionado para a ocorrência. A investigação será feita pela Delegacia Regional de Aracati.

De acordo com o secretário de Segurança de Aracati, Werisleik Pontes Matias, a família da vítima foi ouvida em uma delegacia após o acidente.