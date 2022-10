Sunak assume como premiê do Reino Unido, em momento de grave crise econômica

Rishi Sunak assumiu formalmente como primeiro-ministro do Reino Unido em um momento de grave crise econômica

Rishi Sunak assumiu formalmente como primeiro-ministro do Reino Unido nesta terça-feira, 25, em um momento de grave crise econômica que deixou as finanças do país em estado precário. Terceiro premiê britânico neste ano, Sunak se reuniu nesta terça no Palácio de Buckingham com o rei Charles III, que havia acabado de aceitar a renúncia de Liz Truss do cargo.

Sunak, que aos 42 anos é o líder britânico mais jovem em mais de 200 anos, deverá começar a nomear um novo gabinete de forma imediata para lidar com uma economia que caminha para a recessão

Diante da sede do governo, Sunak, que foi ministro de Finanças por dois anos até julho, reconheceu os erros de sua predecessora e prometeu que a “estabilidade econômica e confiança” serão parte central de sua agenda. Ele prometeu também enfrentar a “profunda crise econômica” com compaixão e liderar um governo de “integridade, profissionalismo e responsabilidade”.

Após propor agressivos cortes de impostos que tiveram forte repercussão negativa, Truss deixou o cargo apenas sete semanas após ser nomeada como primeira-ministra. Nesta segunda-feira, 24, Sunak foi escolhido para substituí-la como líder do Partido Conservador britânico.

Estadão Conteúdo