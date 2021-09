Trabalhador rural é eletrocutado em fazenda

A vítima, Daniel de Jesus dos Santos, tomou a descarga elétrica quando aplicando pesticidas em uma plantação de coco

Nesse quarta-feira (29), um trabalhador rural de 36 anos foi eletrocutado em uma fazenda, no Norte do Espírito Santo.

A vítima, Daniel de Jesus dos Santos, tomou a descarga elétrica quando aplicando pesticidas em uma plantação de coco.

O trator no qual ele estava encostou em um fio de alta tensão. Daniel não resistiu ao choque e faleceu no local. O corpo do trabalhador foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

No veículo também estava o motorista, que não se feriu. A Polícia Civil investiga os detalhes do caso.