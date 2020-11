Teiú é resgatado por bombeiros após se esconder em lava a jato

PUBLICIDADE

Um teiú, com cerca de um metro de comprimento, foi capturado após aparecer dentro de um lava jato que fica localizado próximo a uma área de mata. O animal foi resgatado nessa quinta-feira (12) e devolvido para a natureza.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o lagarto entrou no local e se escondeu debaixo de telhas. A cena foi testemunhada pelo dono do estabelecimento, localizado em Montes Claros-MG.

Após o teiú ser localizado, a equipe de bombeiros usou técnicas de salvamento para fazer a captura e o animal foi devolvido na própria mata da região.

A espécie pode medir até 1,5 metro e é considerado comum no Brasil, ocorrendo em quase todo o país, com exceção da Floresta Amazônica. Assim como outros répteis, o teiú gosta de banhar-se ao sol, em gramados, pedras e mesmo em árvores.