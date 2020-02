Suspeito de estupro virtual usava perfis em celulares roubados para chantagens 

PUBLICIDADE 

O homem preso em São Luís nesta quinta-feira (6), por suspeita de estupro virtual e ameaça de morte pela internet contra mais de 10 adolescentes, utilizava celulares roubados para praticar o crime. Nas redes sociais, se aproveitava de perfis falsos para chantagear crianças.

Segundo a polícia, o homem tem 35 anos e é pescador. A prisão dele ocorreu na região do “portinho”, em cumprimento a mandado expedido pela Justiça do Piauí, local onde moram as vítimas.

O suspeito estava sendo investigado desde a metade de 2019 e era considerado foragido da Justiça. Ele também tinha um mandado de prisão por atraso de pensão alimentícia.

O homem foi levado para a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, em São Luís, e aguarda a chegada dos policiais piauienses para transferência até Teresina, onde deve permanecer preso.